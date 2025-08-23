MN - Pineda vota Gimenez: "Santi sta lottando per diventare uno dei migliori attaccanti al mondo"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orbelin Pineda, centrocampista dell'AEK Atene e compagno di nazionale nel Messico di Santiago Gimenez. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sull'attaccante messicano rossonero:

Al Feyenoord sembrava dovesse spaccare il mondo e diventare uno dei più forti attaccanti del mondo...

"E infatti lui sta lottando per diventare uno dei migliori numeri 9 al mondo. La verità è che ha grandissime qualità. Speriamo che le faccia vedere sia in nazionale e nel Milan."

Ma rimane? Gira voce che il Milan voglia cederlo e che un eventuale permanenza non dipenda da lui...

"Speriamo tutti che possa restare. Ma se dovesse andarsene allora mi auguro che vada in una squadra migliore del Milan."