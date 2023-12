MN - Piotti: "Il mercato di gennaio dipenderà dalla situazione infortuni. Ora come ora, va rinforzata la difesa"

Oggi è il giorno di Newcastle-Milan: i rossoneri si giocheranno tutte le chance per trovare il successo contro i Magpies e sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions, appesa a un filo. Il Milan con una vittoria si assicurerebbe di proseguire la sua campagna europea, da capire se in Europa League (in caso di pareggio o vittoria del PSG contro il Dortmund) o ancora in Champions (se i francesi perderanno). In vista di Newcastle-Milan di questa sera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Ottorino Piotti, portiere del Diavolo tra il 1980 e il 1984. Ecco le sue parole:

Che tipo di mercato ti aspetti a gennaio?

“Dipende dalla questione infortuni. Ora come ora, serve rinforzare la difesa. Il dato dei gol incassati è preoccupante. Un altro fattore che inciderà sarà sicuramente legato agli obiettivi stagionali”.