MN - Proseguono i contatti tra Milan e Al-Shabab per Yacine Adli, ad oggi pista calda

vedi letture

L'addio di Yacine Adli al Milan potrebbe davvero concretizzarsi. Infatti, l'ex centrocampista di Bordeaux e Fiorentina sarebbe vicino ad un trasferimento negli Emirati Arabi. Infatti, non potendo neanche giocare in Serie D è meglio che Adli si cerchi (e trovi) una nuova sistemazione in carriera, evitando così di restare un anno fermo. A differenza di Bennacer, però, per il franco-algerino si dovrà optare per una soluzione a titolo definitivo, visto che il suo contratto con il Milan è in scadenza tra un anno. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, proseguono fitti i contatti tra Milan e Al-Shabab. Ad oggi la pista è calda e nelle prossime ore si saprà di più sul futuro del franco algerino, ormai fuori dal progetto milanista e dai piani di Massimiliano Allegri.

Di Pietro Mazzara