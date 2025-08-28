MN - Questa sera Nkunku sarà a Milano: domani visite e firma

L'ottavo acquisto del Milan sarà Christopher Nkunku: l'attaccante francese, esploso qualche stagione fa tra PSG e RB Lipsia, arriverà a titolo definitivo dal Chelsea per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 38 milioni di euro a cui si dovrebbe aggiungere circa 5 milioni di bonus non facilmente raggiungibili. Il calciatore sarà il rinforzo offensivo che il club rossonero stava cercando anche se non ha le caratteristiche tipiche della prima punta di cui forse necessitava la rosa di Massimiliano Allegri.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, è confermato per questa sera l'arrivo di Cristopher Nkunku a Milano: il giocatore sbarcherà in città dopo l'orario di cena e poi domani mattina vivrà la sua prima vera giornata in rossonero con visite mediche, idoneità e firma sul contratto. Seguite il sito di MilanNews.it per rimanere aggiornati e non perdervi nemmeno una notizia di queste ultime, roventi, ore di calciomercato.