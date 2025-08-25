MN - Raposo: "L'idea iniziale era Harder titolare allo Sporting. E ha scelto pure la 9"

Conrad Harder è un nome caldo per l'attacco del Milan. L'attaccante danese potrebbe lasciare dopo un solo anno lo Sporting CP. Conosciamolo meglio, attraverso il collega Nuno Raposo di "A Bola" e da anni al seguito dei campioni in carica del Portogallo. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Siamo abituati a uno Sporting che non rivende dopo un anno e più o meno alla stessa cifra un suo giocatore. Sei sorpreso?

"Se mi avessi fatto la domanda alla fine della passata stagione avrei detto di sì, è sorprendente. Pensavo potesse diventare lo Sporting, tanto che aveva chiesto e ottenuto la maglia numero 9 quest'anno, quella che aveva Gyokeres. Ci si è resi conto che no, non era pronto per essere titolare allo Sporting. Il club non vorrebbe trovarsi un problema di gestione in casa, un giocatore scontento dall'essere ancora riserva, da qui nasce l'idea di considerare la cessione, peraltro a una cifra superiore rispetto a quanto speso un anno fa. Pertanto oggi non mi sorprende una sua cessione".