News

MN - Verso Salisburgo-Milan: mercoledì mattina rifinitura a Milanello, le conferenze alle 18.30 in Austria

MN - Verso Salisburgo-Milan: mercoledì mattina rifinitura a Milanello, le conferenze alle 18.30 in Austria
Oggi alle 11:24News
di Enrico Ferrazzi

Archiviato il pareggio di ieri sera in casa del Sassuolo in Serie A, il Milan deve tornare a pensare all'Europa League. Giovedì è in programma la seconda giornata della fase campionato e i rossoneri saranno impegnati sul campo del Salisburgo alle 18.45. In vista di questa partita, la formazione di Ruben Amorim svolgerà l'allenamento di rifinitura mercoledì mattina alle 11.15 a Milanello, mentre le conferenze stampa della vigilia (l'allenatore portoghese più un giocatore) sono in programma alle 18.30 allo stadio del Salisburgo.

Questo il programma completo della seconda giornata di Europa League

Giovedì 15 ottobre 2026﻿
Sparta Praha - Lillestrøm (18:45)
AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
Salzburg - Milan (18:45)
Lech Poznań - Leverkusen (18:45)
Celje - Omonia (18:45)
Lyon - Crystal Palace (18:45)
Union SG - Real Sociedad (18:45)
Torreense - Sunderland (18:45)
Bournemouth - Sturm Graz
Ferencváros - Viktoria Plzeň
GNK Dinamo - Anderlecht
Jagiellonia - Ararat-Armenia
N.E.C. Nijmegen - Levski Sofia
Marseille - Olympiacos
Celta - Juventus
Benfica - Celtic
Rennes - OFI Crete
Hoffenheim - Beşiktaş