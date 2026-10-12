MN - Verso Salisburgo-Milan: mercoledì mattina rifinitura a Milanello, le conferenze alle 18.30 in Austria
Archiviato il pareggio di ieri sera in casa del Sassuolo in Serie A, il Milan deve tornare a pensare all'Europa League. Giovedì è in programma la seconda giornata della fase campionato e i rossoneri saranno impegnati sul campo del Salisburgo alle 18.45. In vista di questa partita, la formazione di Ruben Amorim svolgerà l'allenamento di rifinitura mercoledì mattina alle 11.15 a Milanello, mentre le conferenze stampa della vigilia (l'allenatore portoghese più un giocatore) sono in programma alle 18.30 allo stadio del Salisburgo.
Questo il programma completo della seconda giornata di Europa League:
Giovedì 15 ottobre 2026
Sparta Praha - Lillestrøm (18:45)
AZ Alkmaar - Hapoel Beer-Sheva (18:45)
Salzburg - Milan (18:45)
Lech Poznań - Leverkusen (18:45)
Celje - Omonia (18:45)
Lyon - Crystal Palace (18:45)
Union SG - Real Sociedad (18:45)
Torreense - Sunderland (18:45)
Bournemouth - Sturm Graz
Ferencváros - Viktoria Plzeň
GNK Dinamo - Anderlecht
Jagiellonia - Ararat-Armenia
N.E.C. Nijmegen - Levski Sofia
Marseille - Olympiacos
Celta - Juventus
Benfica - Celtic
Rennes - OFI Crete
Hoffenheim - Beşiktaş
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