MN - Sassuolo-Milan: Gabbia fuori in barella tra gli applausi del Mapei Stadium. Stretta di mano con Amorim

Matteo Gabbia è stato costretto ad abbandonare il campo al 20' di Sassuolo-Milan a causa di un problema muscolare al flessore della gamba sinistra. Il difensore rossonero, molto dolorante, non riusciva nemmeno a camminare ed è stato quindi portato fuori dal terreno in barella. La sua uscita è stata accompagnata dagl applausi non solo del settore ospiti, ma da tutti i tifosi presenti al Mapei Stadium. Ruben Amorim ha voluto subito accertarsi delle condizioni del suo giocatore ed è andato a stringergli la mano quando è passato davanti alla panchina milanista. Al suo posto dentro Koni De Winter.

Questo il tabellino del match:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Kakari. All. Alberto Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia (dal 20' De Winter), Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Diawara, Terracciano, Tomori, Bartesaghi, Modric, Jashari, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Ruben Amorim.