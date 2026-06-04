MN - Savicevic: "Il Barcellona ci sottovalutò. A me caricò più Cruijff che pensava di stravincerla"

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Dejan Savicevic, ex "Genio" e numero 10 del Milan, ha parlato della storica finale contro il Barcellona vinta per 4-0 dai rossoneri

Dejan Savicevic, ex grande numero 10 del Milan, è stato l'ospite della prima puntata del podcast "Derbyssimo Legends x MilanNews". Intervistato da Stefano Eranio e Stefano Fisico, "Il Genio", ha raccontato la storica finale contro il Barcellona vinta per 4-0 dai rossoneri. L'estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa hai pensato prima della finale contro il Barcellona? Quando invece eri dentro?

"Era un momento difficile senza Baresi e Costacurta. Loro ci hanno sottovalutato. La cosa che ci ha aiutato e caricato di più è stato Cruijff piuttosto che Capello. Eravamo una squadra forte, e invece lui pensava di stravincerla. A me caricò più lui che il mister. Quando sono arrivato allo stadio, prima della partita, mi sono detto di giocare la partita come tutte le altre, come se non fosse una finale, scrollandomi di sosso la pressione. Ho messo le scarpe e sono entrato in campo".

Cambia la tua storia senza qualla partita?

"Era il momento giusto per me. Mi è dispiaciuto che l'anno dopo non ho giocato la finale, ma ho avuto la sfortuna di farmi male. È il più grande rammarico della mia carriera non essere riuscito a giocare a Vienna contro l'Ajax. Volavo".