MN - Savicevic: "Volevo lasciare il Milan dopo sei mesi ma Berlusconi mi ha convinto"

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Dejan Savicevic, ex numero 10 del Milan, racconta di come Berlusconi lo ha convinto a rimanere dopo i primi mesi di difficoltà

Nel corso del primo appuntamento podcast con "Derbyssimo Legends x MilanNews", l'ex numero 10 del Milan, "Il Genio" Dejan Savicevic, è stato ospite di Stefano Fisico e Stefano Eranio. Un'occasione per ricordare le fasi salienti della sua carriera, in particolare nella fase in cui ha vestito con gran successo la maglia rossonera. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è stata la difficoltà maggiore quando sei arrivato al Milan?

"Ho sofferto molto le prime preparazioni a Milanello. Avevo quel problema lì all'inizio. Ho sofferto anche quando non giocavo qualche partita. Mi allenavo però gli allenamenti per me non potevano sostituirsi alla partita e al ritmo gara".

Quanto ti sentivi dentro fuori al progetto? Quanto era difficile essere Savicevic?

"Non ho vissuto un buon momento, ero nervoso. Volevo lasciare il Milan dopo sei mesi però dopo mi ha convinto Berlusconi. Poi dopo ho avuto altri problemi con Capello ma dopo la finale di Tokyo, persa, ho cominciato a giocare dopo quasi un anno e mezzo. Nel primo anno Capello aveva difficoltà di scegliere, e aveva ragione nel non voler cambiare, considerando la difesa storica e i 3 olandesi. Io ho cercato spazio, non ero abituato a stare in panchina. Non potevo e non volevo stare in panchina, come successe a Bruxelles anche per via della regola dei soli 3 stranieri in campo".