MN - Scaroni sorridente: "Milan da scudetto? Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma”

Oggi alle 11:09News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonello Gioia

Volto sorridente per Paolo Scaroni, presidente del Milan, all’ingresso in assemblea di Lega Calcio Serie A oggi a Lissone. Il numero rossonero, alla domanda sulla soddisfazione per il successo sulla Roma ha risposto con un sorridente “Eh, beh”.

Quanto alla domanda se quello di Allegri sia un Milan da scudetto: “Non lo so, di sicuro è un Milan da cardiopalma”.