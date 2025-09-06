MN - Schmid presenta Nkunku: "È un centravanti che ama partecipare al gioco di squadra"

Il francesce con più presenze nella storia della Bundesliga (299), Jonathan Schmid ha rilasciato un esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Da Nkunku, affrontato numerose volte nel massimo campionato ai tempi del RB Lipsia, a Rabiot neo rossonero, Schmid che ha indossato le maglie di Friburgo, Augsburg e Hoffenheim, si è espresso così ai nostri microfoni.

Se Nkunku al Milan può tornare ad essere l'attaccante devastante che fu in Germania: "Io lo spero per lui. L'Nkunku ammirato a Lipsia fece male a quasi tutte le squadre. Ma deve ritrovare l'autostima e solo giocando può riuscirci. Nkunku in piena fiducia è un super giocatore."

Nkunku può ricoprire tanti ruoli ma è da punta centrale che attirò le attenzioni del Chelsea su di se qualche anno fa. Piedi da numero 10, fisico da esterno e sopratutto un 9 atipico. Concorda?

"Sì, lui è un centravanti che ama partecipare al gioco di squadra. Va in profondità, dribbla e va molto veloce."