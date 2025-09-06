MN - Schmid: "Rabiot ha fatto bene ad andare al Milan. Conosce bene sia la Serie A che Allegri"

Il francesce con più presenze nella storia della Bundesliga (299), Jonathan Schmid ha rilasciato un esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Da Nkunku, affrontato numerose volte nel massimo campionato ai tempi del RB Lipsia, a Rabiot neo rossonero, Schmid che ha indossato le maglie di Friburgo, Augsburg e Hoffenheim, si è espresso così ai nostri microfoni.

Buona scelta quella di andare al Milan da parte di Rabiot?

"Sì dopo tutto quello che è successo (lite con Jonathqn Rowe dopo la sconfitta a Rennes ndr). Poi conosce bene sia la Serie A che Allegri. A lui di certo l'autostima non manca. Adrien rimane un bel giocatore."

Nessun francese ha fatto più partite di lei in Bundesliga (299 ndr). Il grande Ribery si fermò a 273, Sagnol 184, Lizarazu a 183....

Questo significa che lei è il più grande esperto della Francia nel massimo campionato tedesco?

"Per me è un grande onore essere lassù con loro ma non penso che sono una leggenda più grande di loro (ndr). Ribery è il più grande avversario mai affrontato in Bundesliga. Più forte di Lewandowski, Haaland, Havertz, Calhanoglu e Reus."