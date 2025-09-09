MN - Skriniar: "Sappiamo che i tifosi in Turchia sono davvero pazzi..."

L'ex difensore dell'Inter, oggi al Fenerbahce, Milan Skriniar ha rilasciato un esclusiva ai microfoni di Alessandro Schiavone per MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Più 'crazy' il derby di Istanbul tra Galatasaray o quello di Milano?

"Sappiamo che i tifosi in Turchia sono davvero pazzi. Fener-Gala è un grandissimo derby ma per i tifosi Fener-Trabzonspor per i tifosi è ancora più crazy. Ma San Siro come stadio, come storia e come tutto ti lascia sempre qualcosa in più. Ho giocato il derby in casa nostra solo in Coppa che è un pò diverso. Ma sono contento che ora posso finalmente giocare il derby di Istanbul in campionato."

