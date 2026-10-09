MN - Taiwo: "Non avevo mai visto un difensore come Thiago Silva"
L’avventura in rossonero di Taye Taiwo durò appena cinque mesi, complice un infortunio alla caviglia che ne condizionò il percorso e un ambientamento mai del tutto completato. Intervistato in esclusiva da MilanNews.it dal giornalista Alessandro Schiavone, il terzino nigeriano ripercorre la sua esperienza a Milanello.
Com'era giocare in difesa con Nesta e Thiago Silva?
"Mamma mia, era fantastico!".
Chi era il migliore?
"Erano entrambi molto forti e comunicavano benissimo. Mi sono trovato davvero a mio agio con loro. Non avevo mai visto un difensore centrale come Thiago Silva. Sapeva sempre esattamente dove andare e quando farlo. Era un giocatore di classe mondiale!".
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