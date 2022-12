MN - Top e flop di Milan-Liverpool: due già pimpanti, Adli non è cattivo

MilanNews.it

Il Milan ha perso per 4-1 contro il Liverpool nella seconda e ultima amichevole effettuata durante la tournée di Dubai.

TOP

Alexis Saelemaekers 6,5 - Il gol della bandiera rossonero è suo e, per uno che non ha un grandissimo score realizzativo, segnare anche in un'amichevole può dare grande fiducia. Pimpante lungo tutto l'arco del match. Deve essere più preciso sui cross.

Ismael Bennacer 6,5 - È stato uno degli ultimi a rientrare in gruppo, ma è già pimpante. Cerca la palla dai compagni e non la perde mai, giostrandola bene in conduzione e con un paio di verticalizzazioni interessanti. Tira molto bene anche il calcio di rigore nel finale.

FLOP

Adli 5 - Si fa vedere molto e tocca tanti palloni, ma... che non avesse un grande passo era già noto, ma per guadagnarsi più minuti in partite ufficiali deve essere più cattivo: si fa anticipare spesso nei contrasti e, con due occasioni ottime davanti alla porta, non le sfrutta concludendole debolmente sia dal punto di vista della scelta che della conclusione. In generale non gioca una brutta partita e non è lui il peggiore in campo, ma si ribadisce: per giocare di più deve incidere di più. Sbaglia il rigore nella lotteria finale.