MN - Trauma cranico per Maignan: è cosciente. Andrà in ospedale

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Mike Maignan, dopo il bruttissimo scontro con Alex Jimenez. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, il portiere rossonero - che è stato visitato allo stadio - ha subito un trauma cranico ed è cosciente. Il capitano rossonero non ha mai perso coscienza e adesso verrà trasportato in ospedale per ulteriori aggiornamenti. Si attendono ulteriori novità nel corso della serata.