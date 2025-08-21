MN - Verso Milan-Cremonese: domani alle 12 la conferenza stampa di Allegri a Casa Milan

Domani, giorno di vigilia di Milan-Cremonese, gara valida per la prima giornata di campionato, Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida casalinga contro i grigiorossi: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella Sala Stampa di Casa Milan a partire dalle 12. Come sempre, la redazione di Milannews.it vi riporterà live le parole dell'allenatore livornese.

Oggi pomeriggio alle 15.30 sono invece in programma le conferenze stampa di presentazione di Zachary Athekame e Koni De Winter. I due giocatori sono stati ufficializzati la scorsa settimana. De Winter è stato annunciato il 13 agosto, è arrivato a titolo definitivo dal Genoa e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Stessa durata dell'accordo con Zachary Athekame, terzino destro acquistato dallo Young Boys e annunciato nella mattinata di ferragosto. I due giocatori, entrambi in panchina contro il Bari, sono stati presentati al pubblico poco prima del fischio d'inizio e hanno visto i compagni di squadra vincere 2-0. Contro la Cremonese potrebbe esserci l'occasione per entrambi di fare l'esordio in maglia rossonera.

