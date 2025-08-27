MN - Vicina la cessione di Musah all'Atalanta, contatti tra le parti per trovare l'accordo finale: ai rossoneri 25 milioni di euro

MN - Vicina la cessione di Musah all'Atalanta, contatti tra le parti per trovare l'accordo finale: ai rossoneri 25 milioni di euro
di Niccolò Crespi
Anche in uscita il mercato del Milan non sembra essere mai fermo, anzi in totale espansione ed evoluzione. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, si avvicina la cessione del centrocampista americano Yunus Musah all'Atalanta. Infatti, anche oggi ci sono stati contatti tra le parti per trovare l'accordo finale sulla base di 25 milioni di euro che i rossoneri incasserebbero dalla cessione del numero 80.

