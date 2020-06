MN - Zapelloni: "Ibra non fa parte dei piani, Rebic può sostituirlo ma serve anche un bomber"

Umberto Zapelloni, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI L'INTERVISTA COMPLETA), ha parlato della spina dorsale del Milan in vista della prossima stagione: “Ibrahimovic purtroppo non fa parte dei piani, quindi, a questo punto potrebbe essere sostituito da Rebic che ha dato sprazzi di gioco importanti sia in coppia con lo svedese che da solo. Potrebbe essere questa la spina dorsale ma non basta per fare un campionato di vertice. Serve un attaccante che segni, un centrocampista a fianco di Bennacer capace di verticalizzare il gioco. Questi giocatori andrebbero confermati in blocco e attorno a loro costruire una squadra. Solo con i giovani non si arriva al risultato in Italia e se a questo si aggiunge la partenza di una bandiera come Maldini, la situazione diventa ancora più difficile"