Modric e l'arrivo al Milan: "Il club, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile"
In vista dell'impegno odierno della sua nazionale contro il Montenegro, ieri Luka Modric ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Croazia. Il centrocampista ha commentato così l'inizio della sua avventura con la maglia del Milan: "Questa fase di adattamento è molto importante per me. Posso dire solo cose positive: il club, la squadra, i compagni e l’allenatore mi hanno accolto nel miglior modo possibile. Sono entusiasta del club, della sua grandezza, dell’organizzazione, si vede che è uno dei club più grandi al mondo, anche se attualmente non è ai livelli di risultati degli anni Novanta o Duemila" riporta tuttomercatoweb.com.
Questi gli impegni di stasera, lunedì 8 settembre, dei rossoneri attualmente impegnati con le rispettive nazionali:
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Albania: lunedì 8 settembre ore 18.30, Aarau - Qualificazioni Euro Under 21
Luka Modrić (Croazia)
Croazia-Montenegro: lunedì 8 settembre ore 20.45, Zagabria - Qualificazioni Mondiale 2026
Contro le Isole Fær Øer, partita giocata venerdì 5, Modric ha disputato circa 25 minuti, mentre Athekame ha giocato tutti i 90 minuti della sfida contro l'Estonia sempre venerdì 5 settembre.
