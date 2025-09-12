Modric entra nel "club dei 40" (anni) del Milan insieme a Ibra, Maldini e Costacurta

Settimana scorsa un eterno campione come Luka Modric ha compiuto 40 anni. Essendo in Nazionale non ha avuto modo di festeggiare il suo compleanno con i compagni del Milan, che però hanno subito recuperato regalando al croato un momento speciale con una torta a sorpresa al termine dell'allenamento di ieri (ripreso poi dai canali social del club).

Luka Modric non è il primo calciatore 40enne o over 40 che indossa la maglia del Milan. Il croato è infatti in un club piuttosto speciale, composto da altri grandi campioni che hanno scritto la storia recente (e non) del club rossonero. Gli altri 40enni sono Zlatan Ibrahimovic, ritiratosi nel maggio del 2023 a 41 anni, Alessandro Costacurta (ultima stagione 2006-2007) e Paolo Maldini, congedatosi nel 2009.