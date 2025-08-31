Modric esulta dopo Lecce: "Bella vittoria! Avanti insieme". Le risposte di Leao e Gimenez

vedi letture

Luka Modric esulta dopo la vittoria con il Lecce, la sua prima in assoluto in Serie A e la seconda con il Milan dopo il successo contro il Bari in Coppa Italia. Il fuoriclasse croato è stato ancora uno dei migliori in campo, nonostante l'età, e ha messo a referto anche il suo primo assist in rossonero, per la testa di Ruben Loftus-Cheek in occasione del primo dei due gil con cui il Diavolo ha battuto i pugliesi. I tifosi rossoneri lo hanno anche eletto come miglior giocatore della partita.

Su Instagram Luka Modric ha scritto un messaggio di felicità dopo la vittoria: "Bella vittoria! Avanti insieme. Forza Milan!". Le risposte nei commenti, di alcuni suoi compagni, dicono tutto. Rafael Leao scrive semplicemente quello che vorrebbero scrivere tutti i sostenitori del Milan: "Grazie". Santiago Gimenez: "Crack totale".