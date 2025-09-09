Modric festeggiato a Zagabria: "Mi auguro buona salute e di qualificarci per il Mondiale"

vedi letture

Luka Modric ieri è stato festeggiato a Zagabria, allo "Stadion Maksimir", al termine della partita tra Croazia e Montenegro vinta per 4-0 e con un assist decisivo sul primo gol del calciatore rossonero. Poi è scattata la festa, con il pubblico e con i compagni nello spogliatoio con tanto di torta, per i 40 anni che Modric feseggia oggi. Le sue parole riportate dal sito della federazione croata: "Come festeggio? Un po' in hotel per vedere la famiglia e gli amici, non ci saranno grandi festeggiamenti. Cosa dovrei augurarmi per il mio compleanno? Sempre buona salute, è quello che desidero di più e che ci qualifichiamo per la Coppa del Mondo quest'anno. Sarebbe fantastico se riuscissimo a raggiungere questo obiettivo durante il prossimo raduno".

Poi un commento anche sulla partita vinta contro Montenegro: "Abbiamo giocato una buona partita, non è stato facile all'inizio, i montenegrini hanno difeso bene e siamo entrati in partita un po' più lentamente. Anche se abbiamo pressato e abbiamo avuto mezze occasioni anche prima del primo gol, ci siamo liberati e dopo il cartellino rosso è stato molto più facile giocare. Tuttavia, anche una partita del genere deve finire perché molte squadre, quando hanno meno giocatori, si mobilitano ancora di più e sembrano persino migliori. Non lo abbiamo permesso, siamo stati concentrati e seri fino alla fine".