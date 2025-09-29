Modric racconta: "Il mio segreto? L'amore per il calcio"

Luka Modric, intervistato da CBS Sports Golazo, ha raccontato come si tene motivato e qual è il suo segreto per essere ancora ad altissimi livelli anche a 40 anni: "Come mantengo la motivazione? È solo amore per il calcio, amo davvero il calcio. Sin da quando sono nato, vedo foto da bambino e sono con il pallone. Amo il calcio così tanto, questa è la ragione per cui mantengo questa motivazione. Quando vinci, è una sensazione unica e vuoi che si ripeta. Questo è ciò che mi tiene motivato, ho ancora voglia di vincere.

Il mio segreto? Non posso dire una cosa nello specifico. Ci sono tante cose che devono essere messe insieme, ma la più importante è l’amore per il gioco e continuare a sacrificarti. Non devi essere soddisfatto con ciò che hai già fatto, guardare indietro e dire: ‘Ho fatto questo, ho fatto quello’. Nel calcio devi sempre dimostrare, a prescindere da quanto sei grande e quanto hai già fatto. Devi continuare a dimostrare ed è ciò a cui penso. Probabilmente è per questo che sono ancora a questo livello“.

