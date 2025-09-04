Modric si allena con la Croazia in un campo a lui intitolato: il suo messaggio
Luka Modric ha risposto alla convocazione della Croazia, di cui è leader indiscusso e capitano nonostante i quasi 41 anni di età. Il centrocampista rossonero punta al Mondiale 2026 tra Stati Uniti e Canada, in quella che verosimilmente sarà la sua ultima apparizione in un grande torneo con la maglia del suo paese. La Nazione a quadri biancorossi giocherà domani, venerdì 5, in trasferta contro le Far Oer e poi lunedì 8 settembre in casa contro il Montenegro.
Oggi la squadra croata si è allenata a Zagabria prima della partenza per le isole del nord e la fatto in un campo speciale. La Nazionale ha infatti lavorato presso il "Teren Luka Modric", il "Campo Luka Modric", un terreno di gioco che è stato intitolato alla leggenda che da quest'estate gioca nel Milan. Modric ha condiviso su Instagram le foto dell'allenamento e la sua gioia di poter correre in un campo a lui dedicato: "La felicità sul tuo volto quando ti alleni sul campo a te intitolato con la Croazia".
