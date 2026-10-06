Modric suona la carica: "Mostreremo una Croazia completamente diversa"

Le parole di Luka Modric che suona la carica per la sua Croazia in vista della gara contro la Spagna e dopo la debacle contro l'Inghilterra

In Croazia i tifosi sono ancora sotto shock dopo la clamorosa e pesante sconfitta interna contro l'Inghilterra che ha vinto 0-7. Oggi la formazione balcanica ha l'occasione del riscatto, anche se arriva con l'avversario più complicato di tutti: la Spagna Campione del Mondo che qualche giorno fa sconfiggeva proprio i croati, a Siviglia, per 4-1.

Il capitano croato Luka Modric, centrocampista del Milan, ha detto la sua ieri in conferenza stampa, provando a suonare la carica: "Abbiamo parlato, non possiamo far finta di niente come se non fosse successo nulla. Quando succede qualcosa che non è nei piani, dobbiamo capire cosa abbia portato a quella situazione. Questo rimarrà tra di noi. Sono sicuro che abbiamo delle riserve di energia e che potremo mostrare una Croazia completamente diversa, in grado di rendere orgogliosi i tifosi. Dovremo essere molto diversi sotto ogni aspetto, e credo che possiamo farcela"

Poi Modric ha continuato: "Ci siamo trovati molte volte in situazioni del genere: abbiamo perso 6-0 contro la Spagna dopo essere arrivati secondi al mondo. E cosa è successo dopo? Ci siamo rialzati. Sono sicuro che possa succedere anche adesso. Non abbiamo né il tempo né il senso di tornare su ciò che è stato; bisogna guardare avanti, trarre insegnamenti ed essere migliori"