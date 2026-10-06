Restes al debutto: "Maignan mi ha dato qualche consiglio: lo ringrazio"

Guillaume Restes ha esordito tra i pali della Francia e ha ringraziato al termine della gara Mike Maignan per i consigli che gli ha riservato

Per l'ultima partita di questa sosta, Zinedine Zidane, il CT della Francia, ha deciso di concedere un turno di riposo a Mike Maignan, capitano del Milan che aveva giocato tutte e tre le prime gare da titolare. Ieri invece l'allenatore, nella partita a Parigi contro il Belgio poi vinta 4-1, ha deciso di concedere la gioia dell'esordio al giovane Guillaume Restes, portiere del Tolosa classe 2005 e promessa del calcio francese. Al termine della partita, come riporta L'Equipe, il giovane portiere ha parlato anche di come Mike Maignan lo ha aiutato in questo debutto.

Il commento di Guillaume Restes dopo l'esordio con la Francia: "Sicuramente tantissime emozioni, tantissimo piacere. Una partita particolare oggi. Mi sono divertito enormemente durante la gara: è questo ciò che bisogna tenere a mente e sono molto orgoglioso di aver potuto fare i miei primi minuti con questo gruppo. Un primo tempo un po' più complicato: abbiamo avuto parecchio possesso palla ma non siamo riusciti a concretizzarlo, poi abbiamo preso gol su un contropiede. Nel secondo tempo, invece, siamo rientrati in campo con grandi intenzioni. Quando sono entrati i ragazzi hanno fatto la differenza, quindi è fantastico, è un giusto premio per la squadra. Bisogna continuare così, è stata una buona partita. Maignan mi ha dato qualche consiglio, si è visto che è andata bene. Affronteremo le cose con la maggior fiducia possibile, lo ringrazio".