Modric tra Milan e Croazia, Passerini: "La sfida di Luka è doppia"

Luka Modric ieri ha festaggiato i 40 anni e lo ha fatto con una festa insieme a tutta la sua famiglia, all'indomani della sua 190esima gara con la Croazia, vinta contro il Montenegro per 4-0 e in cui il centrocampista rossonero ha fornito un assist per il primo gol dei suoi. Oggi il fuoriclasse del calcio mondiale sarà di nuovo a Milanello e lavorerà con i compagni per il prossimo impegno contro il Bologna. Sulle colonne del Corriere della Sera, il collega Carlos Passerini ha parlato di Modric e di ciò che sarà la sua esperienza in questa stagione.

Le parole di Carlos Passerini: "La sua sfida è doppia: da una parte riportare in alto la squadra per la quale tifava da bambino quando scappava dalla guerra nei Balcani e dall'altra arrivare al top con la sua Nazionale al Mondiale che si terrà la prossima estate in Usa, Messico e Canada. Fin qui la sua gestione da parte di Allegri è stata più semplice di quanto si pensasse: altro che 40 minuti di autonomia, ne ha giocati 74 al debutto in campionato contro la Cremonese e addirittura 90 a Lecce, dove ha servito l'assist per il gol di Loftus-Cheek".