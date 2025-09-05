Modric, vittoria e prestazione convincente con la sua Croazia contro Fær Øer
Bene anche il campione rossonero Luka Modric, che con la sua Croazia vince e convince per 1-0 contro le isole delle Fær Øer. Una gara gestita bene dai ragazzi di Dàlic, che trovano il gol vittoria con Kramaric nel corso del primo tempo. Nella ripresa, il momento che tutti aspettavano: l'ennesimo tassello di Modric con la maglia croata, subentrato al 65' al posto di Baturina. La solita classe ed eleganza, Modric non si smentisce mai. Il numero 14 rossonero è pronto a prendersi anche il Milan.
Fær Øer: Lamhauge, O.Faero, Vatnhamar, Edmundsson, Danielsen, Olsen, Andreasen, Davidsen, Frederiksberg, Olsen, Sorensen. A disp: Chukwudi, David Turi, Bjartalíð, Klettskarð, Vitalis Mork, Agnarsson, Edmundsson, Justinussen, Mneney, Benjaminsen, Kallsberg, Reynatro. All. Klakstein.
Croazia: Livakovic, Pongracic, Càleta Car, Sosa, Jakic, Pasalic, Sucic, Kramaric, Majer, Fruk, Budimir. A disp: Smolcic, Erlic, Sutalo, Marco Pasalic, Modric, Kotarski, Moro, Perisic, Baturina, Ivanovic, Juranovic, Ivusic. All. Dalìc.
