Moise Kean vicinissimo al trasferimento all'Atletico Madrid

Moise Kean è sempre più vicino a essere un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'attaccante italiano classe 2000 della Juventus è pronto a trasferirsi in prestito secco ai Colchoneros, che sfideranno l'Inter negli ottavi di finale di Champions League. L'ex PSG proseguirà quindi in qualche modo la sua sfida speciale con la squadra di Simone Inzaghi.

Il club bianconero ha già dato il suo ok al passaggio in prestito secco da parte di Kean all'Atletico Madrid, mancano solo gli ultimi dettagli da definire, con le parti che sono convinte si possa risolvere tutto nei prossimi giorni. Il contratto del 23enne, che compirà 24 anni il 28 febbraio, scadrà a giugno 2025, ma al momento non è in programma il suo rinnovo con la Vecchia Signora. Ogni discorso sarà rimandato dunque a dopo l'Europeo, ammesso che venga convocato dal commissario tecnico Luciano Spalletti, che valuterà il suo rendimento in questi mesi nel capoluogo spagnolo.

Kean ha preferito trasferirsi all'estero, malgrado fosse stato accostato anche a società di Serie A come Monza, Fiorentina e Bologna. Nella sua carriera ha militato in Premier League con l'Everton e in Ligue 1 proprio con il PSG, dunque questa sarà la sua terza avventura fuori dall'Italia.