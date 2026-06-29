Lo Monaco disfattista: "Per il Milan sarà un altro anno di sofferenza"

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Ai microfoni dei colleghi di TMW il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato anche di Milan, tra mercato e una struttura societaria "anomala"

Tra i tanti temi toccati nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni dei colleghi di TMW, l'ex direttore sportivo del Catania, fra le altre, Pietro Lo Monaco, ha anche parlato di Milan e di questa stagione che sta per cominciare che varrà un po' come anno zero per il club di Gerry Cardinale.

Che segnale è Palestra al Chelsea?

"Che non siamo più appetibili e solvibili. Il Chelsea ci ha messo una settimana a prendere un giocatore che l'Inter voleva da tre mesi".

Che mercato prevede?

"Un mercato creativo da squadre come la Fiorentina. Mi fa ridere il Milan senza un vero direttore sportivo, forse ci sono altri interessi. Per il Milan sarà un altro anno di sofferenza".