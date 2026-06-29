Milan o Juventus nel suo futuro? Gabriel Jesus: "Ora lavoro e vediamo cosa succede con l'Arsenal"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il centravanti brasiliano Gabriel Jesus ha anche parlato del suo futuro

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante brasiliano Gabriel Jesus si è ovviamente soffermato sul Brasile di Carlo Ancelotti, ma anche parlato del suo futuro, considerando i rumors che l'hanno visto spesso e volentieri accostato al Milan, e non solo, nelle scorse settimane.

Che momento è questo nella vita di Gabriel Jesus?

"Il momento migliore. Ho una bella famiglia e ne sono grato, tutti dicono che mi faccio male spesso ma ora sto benissimo. V glio giocare, so che se avessi più minuti potrei fare cose migliori".

Magari nel campionato italiano? Si è parlato tanto di Milan e Juventus...

"Sono cresciuto guardando la Serie A e sognavo di giocare in Italia. Segnare due gol a San Siro contro l’Inter è stato come realizzare quel sogno. Non conosco il mio futuro, ora lavoro e vediamo che cosa succede con l’Arsenal".