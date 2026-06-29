Milan o Juventus nel suo futuro? Gabriel Jesus: "Ora lavoro e vediamo cosa succede con l'Arsenal"
Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante brasiliano Gabriel Jesus si è ovviamente soffermato sul Brasile di Carlo Ancelotti, ma anche parlato del suo futuro, considerando i rumors che l'hanno visto spesso e volentieri accostato al Milan, e non solo, nelle scorse settimane.
Che momento è questo nella vita di Gabriel Jesus?
"Il momento migliore. Ho una bella famiglia e ne sono grato, tutti dicono che mi faccio male spesso ma ora sto benissimo. V glio giocare, so che se avessi più minuti potrei fare cose migliori".
Magari nel campionato italiano? Si è parlato tanto di Milan e Juventus...
"Sono cresciuto guardando la Serie A e sognavo di giocare in Italia. Segnare due gol a San Siro contro l’Inter è stato come realizzare quel sogno. Non conosco il mio futuro, ora lavoro e vediamo che cosa succede con l’Arsenal".
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