Longoni come Donnarumma: lascia il Milan a zero per il PSG
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Longoni segue le orme di Donnarumma, lasciando il Milan a parametro zero e firmando per il Paris Saint Germain.
Dopo Lontani il settore giovanile del Milan perde un altro talento, quello di Alessandro Longoni. Il portiere classe 2008 lascia infatti il club a parametro zero dopo aver fatto tutte le trafile del settore giovanile rossonero, diventando uno dei punti di riferimento dell'U19, la Primavera per intenderci.
Nel futuro di Longoni c'è il Paris Saint Germain, che l'anno prossimo gli permetterà di crescere alle spalle di Chevalier e Safonov venendo promosso difatti subito a terzo portiere della rosa di Luis Enrique. Proprio come Donnarumma nel 2021, dunque, anche il classe 2008 lascia il Milan a parametro zero per accasarsi a Parigi, dove però dovrà dimostrare tutto il suo talento, ma soprattutto di aver preso la scelta giusta.
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