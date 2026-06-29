Serafini soddisfatto: “Ramos? Lo considero un top player, non c’erano grandi alternative come grandi giocatori”

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Luca Serafini commenta soddisfatto l’arrivo di Gonçalo Ramos in rossonero.

Intervenuto a TMW Radio, Luca Serafini ha commentato l'arrivo del nuovo centravanti rossonero Gonçalo Ramos dal PSG. Queste le sue parole.

"Goncalo Ramos? Le cifre sono inferiori a quelle strombazzate, il problema è che negli ulimi 12 anni i centravanti decenti sono stati Ibra e Giroud. Questo un esubero del PSG, che ha scoperto un altro tipo di gioco e non ha trovato spazio lì. Ha sempre fatto molti gol, non credo ci fossero grandi alternative come grandi giocatori ora. E' un eccellente giocatore e lo considero un top player. Ora la cosa che stupisce è la presenza di Cardinale a casa Milan, prendendo gli ordini da Amorim, il tifoso del Milan spera che si faccia la sua squadra, che prenda i giocatori che conosce e dia linfa e appartenenza alla squadra".