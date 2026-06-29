MN - Russo (DAZN) su Amorim: “Mi convince la figura di campo, non dimentichiamoci cos’era allo Sporting”

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In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di DAZN Marco Russo ha commentato i più importanti temi d'attualità legati al Milan

Da Ruben Amorim come manager-allenatore a un Milan senza una figura portante nel calcio italiano come quella di un direttore sportivo, passando per il clamoroso affare Gonçalo Ramos al futuro, incerto, di Rafael Leao. Di questo ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega di DAZN Marco Russo. Di seguito un estratto delle sue parole.

Ti convince questo Amorim come allenatore-manager?

"Mi convince la figura di Amorim come allenatore di campo certamente, perché non dimentichiamoci prima dello United cos'era Amorim. Era considerato veramente uno dei migliori allenatori emergenti d'Europa. L'esperienza allo United va presa in considerazione sì, ma fino ad un certo punto, va fatta una doverosa tara perché dalle parti di Old Trafford hanno tritato allenatori e giocatori negli ultimi 13 anni. Quindi è un'attenuante da prendere in considerazione. Sul ruolo di allenatore-manager, sinceramente, lascio sospeso il giudizio perché è una figura che in Italia non conosciamo, alla quale non siamo abitauti, ma che oggettivamente in questo momento al Milan può essere anche utile. Quindi se si cercava novità l'unica a portarla sarà proprio lui".