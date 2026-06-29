Serafini sottolinea: “Amorim che sceglie i giocatori è auspicabile. Fare così pochi punti nelle ultime giornate è incredibile”
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Luca Serafini torna a parlare della scorsa stagione e di chi sono le principali colpe per l’esito negativo.
Luca Serafini, intervenuto a TMW Radio, è ritornato sulla scorsa stagione e ha parlato di quelle che sono le colpe dei diversi componenti della società, di allenatore e dei giocatori. Queste le sue parole.
"Non c'erano molte alternative, è rimasto solo Ibrahimovic come uomo di calcio, che però è un uomo molto diverso da dirigente. Che ci sia ora Amorim a prendersi i giocatori come manager all'inglese è auspicabile. Allegri ha tutte le colpe del mondo, così come Ibra e Cardinale, ma i giocatori vanno in campo e fare così pochi punti in quelle ultime giornate è incredibile. Serve gente che capisca cosa sia il Milan".
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