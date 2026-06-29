Allegri risolve il contratto con il Milan. Nelle prossime ore annuncio del Napoli

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Massimiliano Allegri, secondo il Corriere dello Sport e il Mattino, ha risolto il contratto con il Milan: nelle prossime ore la firma con il Napoli

Era nell'aria da settimana e nelle ultime ore si aveva avuto il sentore che la giornata giusta potesse essere oggi: Massimiliano Allegri ha firmato la risoluzione del suo contratto da allenatore del Milan, come riportano sia il Corriere dello Sport che il Mattino di Napoli. Il tecnico livornese, dopo l'esonero subito all'indomani dell'ultima gara di campionato persa in casa contro il Cagliari, aveva da contratto ancora un anno di accordo con il club rossonero.

RISOLUZIONE ALLEGRI-MILAN: ORA IL NAPOLI

La risoluzione di Massimiliano Allegri con il Milan era molto attesa e ora è arrivata. L'ufficialità di tutto quanto la si avrà direttamente con il comunicato con cui il Napoli annuncerà il livornese come nuovo allenatore. Non è una sorpresa che Allegri firmerà con il Napoli: è stato identificato da tempo come erede di Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis stava aspettando solamente che si liberasse dal suo contratto a Milano. Firmerà un contratto triennale.