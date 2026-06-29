Braglia sul mercato: “Ramos acquisto ottimo, occhio ai mal di pancia di Maignan, Rabiot e Pulisic”
Durante Maracana, la trasmissione radio di TMW, Simone Braglia è intervenuto e ha commentato l'arrivo in rossonero di Gonçalo Ramos. Queste le sue parole.
Milan, operazione troppo costosa quella per Goncalo Ramos? "L'acquisto per il campionato italiano, vista la qualità al ribasso, è ottimo. Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri. Manca identità al Milan e spero si ritrovi. E soprattutto nell'identità da parte di certi giocatori, che spero vogliano restare o meno. Certi mal di pancia si sono sentiti, vedi Maignan, Rabiot e Pulisic. Non so se, dopo un ottimo Mondiale, vogliano rimanere. Magari qualche sirena di qualche squadra prestigiosa potrebbe suonare. Spero che la società riesca a trattenerli, e sarebbe già un grande traguardo".
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