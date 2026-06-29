Mondiali, oggi nessun rossonero impegnato: domani giocheranno in quattro

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Il programma dei sedicesimi di finale dei Mondiali entra nel vivo: oggi nessun milanista impegnato, domani in quattro

Dopo che ieri il Canada ha inaugurato i sedicesimi di finale dei Mondiali con una vittoria all'ultimo respiro per 1-0 sul Sudafrica, grazie al gol di Eustaquio, oggi si entra nel vivo del programma del primo turno della fase a eliminazione diretta con ben tre partite in calendario, tutte molto avvincenti. Non ci sarà nessun giocatore del Milan impegnato. Alle 19 sfida suggestiva tra il Brasile di Carlo Ancelotti e l'ordinato Giappone di Moriyasu. Alle 22.30 la prima europea in campo, la Germania che affronta il Paraguay. Infine alle 3 di notte una partita super tra Olanda e Marocco.

MONDIALI, DOMANI 4 ROSSONERI IN CAMPO

I primi giocatori del Milan impegnati ai sedicesimi di finale si vedranno domani. Saranno ben quattro i calciatori rossoneri che scenderanno in campo. Dopo l'aperitivo delle 19 con la gara tra Costa d'Avorio e Norvegia, alle ore 23 la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot sfiderà la pericolosa Svezia. Infine alle 3 di notte lo scontro tra Messico ed Ecuador che metterà l'uno contro l'altro due calciatori del Milan: Santiago Gimenez e Pervis Estupinan.