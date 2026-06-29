Finale scudetto U15 femminile, tra poco Milan-Roma in campo: le formazioni ufficiali

Finale scudetto U15 femminile, tra poco Milan-Roma in campo: le formazioni ufficialiMilanNews.it
Oggi alle 17:24News
di Andrea La Manna
Le formazioni ufficiali di MIlan-Roma Under 15 femminile per la finale scudetto.

Alle ore 17:30, allo Stadio Dei Pini Germano Teodolinda di Milano Marittima, l'Under 15 femminile di Milan e Roma si affronteranno per la finale dello scudetto di categoria. La partita sarà visibile su Vivo Azzurro TV. Queste le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

MILAN - Richiedei, Schenese, Pinna, Magrini, Langè, Michelon, Marinari (C), Campanella, Lucarelli, Melgarti, Ceresa
A disp. Di Lello, Rampinelli, Toma, Quaglia, Megna, Caprotti, Borghi, Mancini, Marrone All. Roberto Bottiglieri

ROMA - Brugi, Bizzarri, Colasuonno, Zanchini, Omokha, Magrini, Cacace, Colavolpe, Cortese, Capogrossi (C), Kepinska 
A disp. Sabucci, Granati, Martinelli, Mancini, Di Filippo, Lenzini, Anzellotti, Scaramozzino, Maddaluno All. Marco Alboni