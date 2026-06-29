Finale scudetto U15 femminile, tra poco Milan-Roma in campo: le formazioni ufficiali
MilanNews.it
Le formazioni ufficiali di MIlan-Roma Under 15 femminile per la finale scudetto.
Alle ore 17:30, allo Stadio Dei Pini Germano Teodolinda di Milano Marittima, l'Under 15 femminile di Milan e Roma si affronteranno per la finale dello scudetto di categoria. La partita sarà visibile su Vivo Azzurro TV. Queste le formazioni ufficiali.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN - Richiedei, Schenese, Pinna, Magrini, Langè, Michelon, Marinari (C), Campanella, Lucarelli, Melgarti, Ceresa
A disp. Di Lello, Rampinelli, Toma, Quaglia, Megna, Caprotti, Borghi, Mancini, Marrone All. Roberto Bottiglieri
ROMA - Brugi, Bizzarri, Colasuonno, Zanchini, Omokha, Magrini, Cacace, Colavolpe, Cortese, Capogrossi (C), Kepinska
A disp. Sabucci, Granati, Martinelli, Mancini, Di Filippo, Lenzini, Anzellotti, Scaramozzino, Maddaluno All. Marco Alboni
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