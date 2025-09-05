Mondiali 2026, comunicati i prezzi dei biglietti e le fasi di vendita

Il Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico, è ormai alle porte. La competizioni verrà giocata la prossima estate e in questi giorni, soprattutto in Europa, si giocano tantissime gare di Qualificazione. La FIFA ha ufficializzato i prezzi dei biglietti: Falk Eller, direttore del settore Biglietteria e Ospitalità della FIFA, ha riferito che i tagliandi più economici partiranno da 50 euro, mentre il biglietto più costoso per la finale arriverà a 6.000 euro.

Come accaduto nel recente Mondiale per Club, differentemente da quanto accaduto nei precedenti Mondiali per Nazionali, il sistema di vendita non prevede tariffe fisse, ma un "prezzo dinamico". Questo vuol dire che il costo dei biglietti potrà variare in base alla domanda, anche durante la fase della prevendita. Secondo le stime riportate dal New York Times, alcuni match hanno visto una riduzione del prezzo fino all’84% rispetto a quanto previsto.

La prima fase di vendita inizierà il 10 settembre e si concluderà il 19 settembre: saranno messi a disposizione circa un milione di biglietti che verranno distribuiti attraverso un sorteggio riservato ai clienti Visa. Gli utenti più fortunati riceveranno data e ora per completare l’acquisto a partire dal 1° ottobre. Ogni tifoso potrà acquistare fino a quattro biglietti per partita e prenotarsi per un massimo di dieci gare.