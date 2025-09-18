Montenegro, Vucinic a un passo dalla panchina della nazionale

vedi letture

Mirko Vucinic è pronto a diventare allenatore della nazionale di calcio del Montenegro. Come riferito dalla redazione di Sky Sport, Mirko Vucinic sarà il nuovo commissario tecnico. L'ex attaccante, con un passato importante in Serie A dove ha vestito le maglie di Lecce, Roma e Juventus, è ormai prossimo a sedersi sulla panchina della nazionale del suo Paese. L’annuncio ufficiale - come riportato da Sky Sport - potrebbe arrivare domani.