Moretto: "Harder non ha ancora deciso se accettare il Milan. Sta valutando anche Rennes"

Aggiornamenti di mercato che arrivano da Matteo Moretto attraverso il canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco le sue novità circa la trattativa Harder:

"La trattativa per Harder è avanzata. C'è un accordo verbale, totale con lo Sporting: 24 milioni più 3 di bonus e il 10% su futura rivendita. Quel che manca è il sì definitivo del giocatore. Non ha rifiutato il Milan, sta prendendo il suo tempo per capire e analizzare le due proposte che ha sul tavolo, l'altra è del Rennes. Vuole valutare con precisione e con testa queste due proposte, vuole scegliere quella che dal punto di vista del progetto sportivo possa garantirgli maggiore visibilità e importanza. Ore molto importanti ma attenzione alle piste alternative. Ci sono ancora in piedi i nomi di Arokodare ed Embolo, operazioni economicamente un po' più semplici".

