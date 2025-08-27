Moretto: "L'arrivo di Rabiot spingerebbe Musah fuori dal Milan"

vedi letture

Il Milan sembra avere intenzioni molto serie su Adrien Rabiot: il club rossonero, dopo l'inizio schock in Serie A, vuole soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri che ha puntato il suo ex centrocampista alla Juventus, con il quale ha un grande rapporto sia dentro che fuori dal campo. Chiaro che, però, il reparto attuale del Diavolo debba essere sfoltito per fare spazio al giocatore del Marsiglia. In questo senso è sempre più probabile la partenza di Yunus Musah che oggi è nel mirino dell'Atalanta, decisa a fare la sua mossa nelle prossime ore.

Matteo Moretto, esperto di mercato, ne ha parlato nel video pubblicato nella notte sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le sue indiscrezioni sul tema: "L’arrivo di Adrien Rabiot spingerebbe fuori Musah dal Milan: l’americano è sempre più vicino all’Atalanta. I contatti tra i due club sono costanti, il club bergamasco è pronto a chiudere per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Dipende anche dalla cessione di Brescianini al Napoli, ma intanto Musah ha detto sì all’Atalanta".