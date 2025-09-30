Moretto: "Milan ha in testa di rinnovare Saelemaekers: contatti nelle prossime settimane"

Matteo Moretto, esperto di mercato, è intervenuto sul canale YouTube insieme a Fabrizio Romano e ha offerto alcune novità circa le questioni rinnovi dei calciatori del Milan. Le parole di Moretto su Alexis Saelemaekers: "Prima di andare in prestito secco alla Roma, il Milan aveva rinnovato il contratto di Saelemaekers fino al 2027. È tra i contratti su cui il club rossonero sta lavorando per provare ad adeguare e prolungare l’accordo. La volontà del Milan è quella di continuare con il giocatore: le prestazioni stanno facendo la differenza, perché in campo sta rendendo a ottimi livelli. Esattamente come Tomori il Milan ha in testa di rinnovare Saelemaekers: sono previsti contatti nelle prossime settimane. È un tema di discussione". merita questo tipo di premio".

Le parole di Moretto su Christian Pulisic: "Pulisic ha un contratto in scadenza nel 2027 ma c’è l’opzione a favore del Milan per rinnovarlo fino al 2028. Comunque nella testa del club rossonero, il contratto scade nel 2028. Le parti, in febbraio, avevano raggiunto una base di intesa con prolungamento con adeguamento senza però arrivare alle firme: parlavamo all’epoca di un contratto fino al 2028 più uno e con uno stipendio che arrivava a toccare i 5 milioni di euro. A un certo punto, per motivi di garanzie sportive, il ragazzo ha deciso di prendere tempo. Sicuramente c’è la volontà di riparlarne: a oggi, essendo il contratto in scadenza nel 2028, non è tra le priorità imminenti in questo momento nel senso che non c’è un appuntamento fissato ma le parti sicuramente ne vogliono riparlare perché il calciatore