Moretto: "Occhio a Italiano: piace a molti club importanti in Italia"

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La panchina della Nazionale Italiana, attualmente affidata ad interim a Silvio Baldini, potrebbe innescare una reazione a catena su altre panchine in giro per il campionato italiano. Questo è quello che riferisce il collega esperto di mercato Matteo Moretto nel suo ultimo video pubblicato sul canale di Fabrizio Romano. In particolare si parla del futuro di Vincenzo Italiano che, nonostante abbia un contratto fino al 2027 rinnovato lo scorso maggio, piace a molti club italiani e potrebbe essere considerato.

La notizia di Matteo Moretto: "Occhio al futuro di Vincenzo Italiano, nonostante determinate dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna: ci risulta che Italiano sia molto apprezzato da diversi club importanti in Italia. Italiano ha un contratto fino al 2027 e guadagna poco più di 3 milioni euro circa a stagione e ha allungato il contratto a maggio 2025. Occhio perché Vincenzo Italiano è un nome da tenere d'occhio qualora ci dovesse essere un tetris di panchine, soprattutto in ottica Nazionale. Quindi Italiano a Bologna sì ma c'è un asterisco da tenere in considerazione: piace molto a diverse squadre in Italia".