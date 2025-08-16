Morrone: "Seconde squadre, scelte Inter più coerenti del Milan"
Alfonso Morrone, presidente ADICOSP, è stato ospite nei giorni scorsi di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C' e si è soffermato sulla questione delle formazioni Under 23 con l’Inter che quest’anno affiancherà Juventus, Atalanta e Milan (la cui squadra è però retrocessa in Serie D lo scorso anno) in questo progetto. Queste le sue parole in merito riportate da tuttomercatoweb.com
L’Inter ha ufficializzato la sua seconda squadra. Che ne pensa?
"Ha fatto scelte più coerenti rispetto al Milan, affidandosi a professionisti che conoscono la Serie C. Però resto critico sul progetto delle seconde squadre. Dovevano servire a valorizzare il talento italiano, ma spesso vengono utilizzate per far giocare stranieri o calciatori esperti. Così si snatura il progetto.
Cosa proporresti in alternativa?
"Introdurre regole chiare. Se una seconda squadra vuole partecipare, deve puntare su giovani italiani. Altrimenti non partecipa. E magari ricreare un campionato forte come la vecchia De Martino, un vero passaggio intermedio tra Primavera e prima squadra".
