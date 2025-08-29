Musah, dalla cessione alla titolarità: oggi sarà esterno a centrocampo

Ore frenetiche quelle ultime del calciomercato, specie quando si arriva alle battute finali come in questi giorni e soprattutto quando dei fattori esterni condizionano trattative già quasi andate in porto. È quello che, di fatto, è successo al Milan e a Yunus Musah: il club rossonero aveva l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento dell'americano che si sarebbe dovuto concretizzare dopo la partita di questa sera contro il Lecce. Invece l'infortunio di Ardon Jashari, fuori almeno due mesi, ha rimesso in discussione tutto.

Il Milan ha momentaneamente bloccato l'operazione per capire se può privarsi anche di Musah non avendo più lo svizzero, scenario che appare difficile al momento. E il paradosso è che questa sera Yunus Musah giocherà da titolare, con ogni probabilità, al Via del Mare: a causa anche delle defezioni e dei problemi fisici in attacco, Alexis Saelemaekers verrà spostato accanto a Gimenez da seconda punta e al suo posto, sulla fascia destra nel centrocampo a cinque dovrebbe trovare posto proprio Musah.