Musah e Chukwueze in uscita? Tare: "Stiamo valutando con Allegri queste situazioni"
MilanNews.it
Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cremonese di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:
Dobbiamo aspettarci qualche altra uscita come Musah e Chukwueze?
“Stiamo valutando tutte queste situazioni. Giocando una partita una settimana insieme a Max stiamo valutando le cose migliori da fare. Sicuramente vogliamo creare un gruppo fantastico e forte, una squadra determinata. Questo club e questo stadio se la merita”.
