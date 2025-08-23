Musah e Chukwueze in uscita? Tare: "Stiamo valutando con Allegri queste situazioni"

Oggi alle 21:35News
di Manuel Del Vecchio

Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Cremonese di Serie A. Queste le sue dichiarazioni:

Dobbiamo aspettarci qualche altra uscita come Musah e Chukwueze?

“Stiamo valutando tutte queste situazioni. Giocando una partita una settimana insieme a Max stiamo valutando le cose migliori da fare. Sicuramente vogliamo creare un gruppo fantastico e forte, una squadra determinata. Questo club e questo stadio se la merita”.