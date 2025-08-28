Mussa: "Non vorrei che in mancanza del sostituto di Gimenez, si pensi a Leao come punta"

Ultimi giorni di mercato che si stanno rivelando infuocati e confusi, quelli del Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un profilo in attacco, dopo che è naufragata l'operazione Harder, con Nkunku a un passo: da via Aldo Rossi dovrebbero chiudere anche un difensore. Dirigenza attiva anche per sistemare le ultime situazioni legate alle cessioni. Della situazione rossonera ha parlato aTMW Radio, durante Maracanà, il tecnico Giovanni Mussa.

Le parole di mister Giovanni Mussa su cosa si aspetta dal Milan in questa stagione: "Il discorso è come verrà gestito Leao. Non vorrei che in mancanza del sostituto di Gimenez, pensi a Leao come punta centrale. Che sia in costruzione il Milan è scontato, non sa ancora se giocare sul possesso palla o di ripartenza e finché non si chiude il mercato non può capirlo perché gli manca un'altra punta e pure Leao per infortunio. Per questo capisco le difficoltà di Allegri in questo momento".